Певец Дан Балан огорошил откровением, которого ждали все
Как передает Politeka.net, 42-летний молдавский артист в беседе с ведущим "Голоса країни" Славой Деминым рассказал о своих впечатлениях, появившись в 11-м сезоне шоу после долгого отсутствия, и планах (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Балан признался, что даже не понимал, насколько сильно скучал за проектом, однако своего будущего здесь он не видит.
"Дело не в том, что хотелось бы (вернуться в шоу, - ред.)... Хотелось бы - это 100%, я хотел бы окунуться еще раз в этот процесс, мне это очень нравится... Но, мне кажется, два сезона - этого хватило для меня. Я раскрыл все, что мне было интересно. Я не исключаю возможности, что когда-то, возможно, буду в проекте, но на данный момент у меня в приоритете другие проекты, два сезона - это было достаточно для того, чтобы я ощутил проект изнутри и мог понять какие-то элементы, которые бы мне помогли в будущем, как продюсеру", - поделился артист.
Что касается певицы Тины Кароль, с которой Балану приписывали роман, он признался, что был "бесконечно рад ее увидеть".
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."
Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Сын Григория Чапкиса поделился болью от разлуки с женой и детьми, что случилось: "Так грустно..."
Демин в шутку спросил у Дана, куда он ее поцеловал при встрече, в правую или левую щеку.
"Куда захотелось, туда и поцеловал...", - туманно ответил тот с улыбкой.
Ранее мы сообщали, Балан появился в одном из эфиров "Голоса країни", в качестве помощника Кароль в нокаутах. Публика бурно обсудила это событие в Сети, комментируя кадр с Тиной: "Только Дан умеет так неожиданно врываться! лучшие!!😍"; "давай ты уже к нам полностью back 🤧💔"; "Папочка вернулся, не нервничаем 😂"; "Как она смотрит🥺💜"; "Любовь вернулась 😼💜🔗".
Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".
Как сообщала Politeka, Балан, Кароль и Винник устроили "разборки" на "Голосі країни", кадры любовного треугольника: "Как еще рейтинги спасать".
Также Politeka писала, что Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".