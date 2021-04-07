Певец Дан Балан огорошил откровением, которого ждали все

Как передает Politeka.net, 42-летний молдавский артист в беседе с ведущим "Голоса країни" Славой Деминым рассказал о своих впечатлениях, появившись в 11-м сезоне шоу после долгого отсутствия, и планах (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Балан признался, что даже не понимал, насколько сильно скучал за проектом, однако своего будущего здесь он не видит.

"Дело не в том, что хотелось бы (вернуться в шоу, - ред.)... Хотелось бы - это 100%, я хотел бы окунуться еще раз в этот процесс, мне это очень нравится... Но, мне кажется, два сезона - этого хватило для меня. Я раскрыл все, что мне было интересно. Я не исключаю возможности, что когда-то, возможно, буду в проекте, но на данный момент у меня в приоритете другие проекты, два сезона - это было достаточно для того, чтобы я ощутил проект изнутри и мог понять какие-то элементы, которые бы мне помогли в будущем, как продюсеру", - поделился артист.

Что касается певицы Тины Кароль, с которой Балану приписывали роман, он признался, что был "бесконечно рад ее увидеть".

Демин в шутку спросил у Дана, куда он ее поцеловал при встрече, в правую или левую щеку.

"Куда захотелось, туда и поцеловал...", - туманно ответил тот с улыбкой.

Ранее мы сообщали, Балан появился в одном из эфиров "Голоса країни", в качестве помощника Кароль в нокаутах. Публика бурно обсудила это событие в Сети, комментируя кадр с Тиной: "Только Дан умеет так неожиданно врываться! лучшие!!😍"; "давай ты уже к нам полностью back 🤧💔"; "Папочка вернулся, не нервничаем 😂"; "Как она смотрит🥺💜"; "Любовь вернулась 😼💜🔗".

Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".

Как сообщала Politeka, Балан, Кароль и Винник устроили "разборки" на "Голосі країни", кадры любовного треугольника: "Как еще рейтинги спасать".

Также Politeka писала, что Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".