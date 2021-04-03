Знаменитая парочка Тина Кароль и Дан Балан вновь порадуют украинцев своим дуэтом на "Голосе країни", появившись вместе в эфире шоу

Как передает Politeka.net, в паблике соцсети Инстаграм "Голос країни" появилось короткое видео, на котором Тина сидит практически на руках у Дана Балана и спрашивает, позавтракал ли он.

Тогда 42-летний молдавский артист отвечает, что оставила, то и позавтракал. Зрители и тренеры на шоу, затаив дыхание, наблюдают за диалогом двух, якобы влюбленных.

"Ты позавтракал сегодня? - Что оставила то и покушал!", - так звучал диалог Тины и Дана. В паблике отмечают, что подробности живут ли Дан и Тина вместе можно быдет узнать уже сегодня:

"Интригующий диалог, правда? 🤔 Неужели Тина и Дан действительно живут вместе?", - заинтересовали поклонников авторы паблика.

Стоит сказать, что на видео Тина в черном с блестящими вставками по бокам платье, которое подчеркивает изгибы знаменитости. Дан Балан в уже известном бледно-розовом пиджаке.

Поклонники разгадали "стеб" звезд и не стали умиляться диалогу знаменитостей, которым уже на протяжение нескольких лет приписывают роман. В комментариях разразились гневными высказывании о пиаре, привлечении рейтинга и плохой актерской игре знаменитостей. Некоторые отметили, что Тина признавалась, что не умеет готовить, выведя парочки на чистую воду:

"Важен только голос говорили они 😂", "Оскар в студию 😂😂😂", "Тина и Дан живут с Завадюком!", "Сериал топ, от голоса осталось только название 👍", "Цирк цирк цирк 🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "Люблю их😻, но играть они не умеют, стеб засчитан😂", "Тина, которая не готовит: 🗿👍🏻", "Це , блін , "Голос Країни", чи безкінечний піар Кароль 🤦 ?!!! ФУ , огидно дивитися !!!!", "Как неловко наблюдать за этим цирком🥴", "Из актёров в клоуны рейтинг, где ты? тебя так жадно все ищут 🤧", - написали поклонники.

Напомним, что Дан Балан, закруживший Кароль в страстном танце, не сдержал чувств: "Тина, я помню..."

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