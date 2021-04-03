Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль, слухи о романе артистов вспыхнули с новой силой

Как сообщает Politeka.net, слухи о романтических отношениях украинской певицы Тины Кароль и молдавского музыканта Дана Балана ходят уже давно. Когда-то артисты сидели в креслах тренеров на вокальном шоу "Голос країни", и с того времени между ними пробежала искра, которая породила сплетни об отношениях. Однако, ни Кароль, ни Балан не подтверждают домыслы фанатов, но и не сильно отрицают свою связь.

Недавно продюсеры вернули на шоу "Голос країни" Дана Балана – он стал звездным советчиком Кароль на этапе нокаутов. И в очередном эфире парочка еще удивит зрителей. На странице проекта в соцсети Instagram опубликовали видеоанонс очередного эфира, в котором Дан закружит в жарком танце Тину, и все это под песню участника Никиты Ломакина.

"Тина, я помню, как я сидел на этом месте и смотрел на тебя. Это прекрасные воспоминания. Ощущение, будто я вернулся к себе домой", — сказал Дан Балан о возвращении в шоу.

"Сможет ли NIKITA LOMAKIN пройти к прямым эфирам 11 сезона главного вокального шоу страны? И поможет советник Дан Балан Тине Кароль сделать правильное решение и выбрать сильных четверть финалистов? Делись своим мнением в комментариях", - говорится в подписи к видеоанонсу. Конечно же пользователи принялись обсуждать происходящее на шоу. Многие отметили, что будут смотреть этот эфир, чтобы увидеть страстный танец Кароль и Балана. "Это любовь и магия", "Буду смотреть ради Тины и Дана", "Они такие милые", "Конечно же, Дан поможет", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Это случилось, Дан Балан все-таки вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль: "Любимый...".

Как сообщала Politeka, Кароль слилась в нежном танце с Даном Баланом, горячие кадры: "до мурашек".

Также Politeka писала, Тина Кароль бросилась в жаркие объятия Дана Балана, кадры воссоединения: "Целовал и...".