Одиннадцатый эфир шоу "Голос країни. Перезавантаження" удивил как участников, так и зрителей

Советник Тины Кароль Дан Балан перед выступлением Ломакина рассказал, что сотрудничал с певцом Никитой Ломакиным.

«Ну, как ты, малыш? Все нормально?» - обратился он к Никите.

«Да, пап», - ответил молодой певец.

"В 2019 году у меня был масштабный тур по Украине под названием Ventigo. Тогда Никита пел на разогреве тура и большого концерта во Дворце спорта. Он очень талантливый певец, поэтому мне интересно, что ты сделала с ним", — сказал Балан.

Также Ломакин рассказал свою историю знакомства с Даном Баланом.

«Расскажу мою любимую историю. Я очень хотел познакомиться с Даном в туре, и после концертов я каждый раз стоял у гримерной и ждал его. Так прошло 4 концерта, а я его так и не встретил. Тогда я подумал, что возможно, он не хочет со мной знакомиться. Но в пятом городе я все же увидел Дана. Он шел мне навстречу и сказал: вот мы и познакомились, только у меня есть один вопрос, где ты все время пропадал?»

«Мы не знали об этом», - сказала Тина Кароль, когда Ломакин начал рассказывать историю.

Никита Ломакин продолжит свое участие в проекте на месте Дениса Калитовского, который ушел из шоу.

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