Никита Ломакин, красавчик из "Голоса країни", подопечный Тины Кароль и экс-возлюбленный Мишель Андраде показал счастье, лежа в кровати

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин любимчик миллионов девичьих сердец разместил фото, на котором абсолютно счастлив и улыбается. Парень лежит в кровати, в расслабленном и приподнятом настроении.

Никита решил поблагодарить поклонников за поздравления, ведь сегодня ему исполняется 23 года.

"Счастлив сегодня... как никогда... спасибо всем большое за поздравления 🖤🥀 23", - написал будущая звезда шоу-биза.

Поклонники отреагировали на фото своего кумира, поздравления посыпались горой на молодого исполнителя. Кроме того, в сторис Ломакин показал, сколько приятных слов написали знакомые и коллеги музыканта.

"happy birthday 🎉🎈🎁", "З днем народження бажаю міцного здоров'я щастя добра і самого найкращого хай збуваються мрії 🎂🎂🎂🎉🎉🎉❤️❤️🤗🤗", "С Днём Рождения, Никитос ! Будь счастлив ❤️🎉😀", "З Хеппіком💞💞🙃", "С днём рождения будущее шоу-бизнеса❤️😍✨", "ты счастливый, я счастлива", "С Днюхой🙌🔥 спивай, светись, и хорошо кушай ❤️🎉👌🏼", "Любим, капец как сильно❤️", "Никита завжди усміхайся . З днем народження!", - написали фанаты.

Напомним, что ЧП с Кароль на "Голосі країни", в Сети показали, кто подставил ей подножку: "Теперь понятно, почему..."

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