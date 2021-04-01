Публика с жаром обсуждает скандальные кадры, на которых Тина Кароль предстала в неприглядном свете

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней артистки в Инстаграм опубликовали любопытное видео, в котором показали дикий конфуз, случившийся во время съемок одного из эфиров "Голоса країни" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Камера зафиксировала ЧП с Кароль: Тина внезапно рухнула на колени прямо на сцене, не удержавшись на ногах. Просматривая кадры, становится понятно, что звезда потеряла равновесие не просто так. Певица помогала двум участникам, вошедшим к ней в команду, украинскому артисту Никите Ломакину и исполнительнице из Казахстана Сауле Жумабековой, когда в какой-то момент перецепилась об ногу последней.

Судя по реакции Сауле, девушка подставила подножку не специально.

Тина быстро пришла в себя, отряхнулась и пошутила: "Загадайте желание - звезда упала!".

К слову, в том эфире в вокальном бою победил именно Ломакин. Язвительные пользователи не преминули случаем уколоть Кароль после такого совпадения: "А ну теперь понятно почему Сауле дальше не прошла😂".

Другие также присоединились к обсуждению увиденного:

"Тиночка, будьте осторожны и здоровы❤️❤️❤️"

"Ну почему она постоянно так забавно падает 🤭🤣"

"а можно я загадаю желание первый?😁 я хочу и желаю, чтобы Дан и Тина были вместе и счастливы на всю жизнь.🤗🙏"

"Скромность украшает человека, а здесь пахнет гордыней, а не шуткой по поводу"

"Она даже падает ❤️красиво😂😍🔥"

"Как кошка❤️"

"Тина, берегите себя 😍"

"Ну что же так не аккуратно?"

"Не знаю, я её вижу нервной какой-то"

"Зачем так ножки расставлять😂"

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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