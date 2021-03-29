Один из звездных участников «Голосу країни» Никита Ломакин хорошо усваивает уроки своего наставника, украинской певицы Тины Кароль
Как передает Politeka.net, экс-звезда «Х-фактора», бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин успешно выступает в команде Тины Кароль на вокальном шоу «Голос країни». Во время дуэтов-боев Ломакин очень экспрессивно повел себя на сцене, дав повод для разговоров.
Артист выступал в дуэте с Сауле Жумабековой. Парочка сидела на стульях, исполняя песню. В какой-то момент Ломакин встал и швырнул стул в сторону. Как известно, именно так сделала Тина Кароль в своем последнем клипе. Часто она так делает и во время живых выступлений.
В сети сразу же отреагировали на поступок Ломакина, смонтировав забавные видео, в которых говорилось о том, что именно Тина научила Ломакина этому трюку. Певец не растерялся и запостил видео у себя в Инстаграм, оставив к нему интересную подпись.
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Отметим, что в битвах Ломакин одержал победу. Теперь ему предстоит продемонстрировать свой талант в нокаутах. Зрители пророчат знойному красавчику высокие результаты, ведь публика его обожает, да и Тина Кароль уже отмечала парня своим вниманием, когда спела с ним дуэтом во время музыкальной премии.
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