В української співачки Тіни Кароль з'явився двійник

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося відео візажистки, яка за допомогою майстерності і косметики перетворила себе на Тіну Кароль. Як відомо, на просторах мережі гуляє багато відео, на яких візажисти перетворюють себе в двійників відомих зірок або казкових персонажів.

На свіжому відео українка вирішила відтворити образ Тіни Кароль з її нового кліпу. На перших кадрах видно, що зовні дівчина абсолютно не схожа на Тіну. Єдине, в чому є схожість між жінками, це світле волосся і тип обличчя.

Втім, в процесі нанесення макіяжу дівчина просто неймовірно перевтілюється. З кожним мазком вона стає буквально двійником Тіни.

"Образ Тіна Кароль - "Скандал", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники зірки стали захоплюватися майстерністю дівчини, яка зуміла так точно перевтілитися у відому зірку. Багато людей зізнаються, що не відразу визначили, що на відео не співачка.

"Ого, дуже схожа на Тіну!", "У Тіни двійник", "Ось це так!", "Ого, а я думала що це Тіна", «дуже круто», «робота просто супер», "нічого собі", - пишуть користувачі Мережі.

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