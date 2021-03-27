Відома модниця і співачка Тіна Кароль продовжує епатувати публіку різкими змінами іміджу

Після того, як артистка презентувала кліп «Скандал» вона довела, що давно відступила від образу скромної виконавиці, яка виступає в одному стилі. Тепер Кароль все частіше з'являється в мережі в шкіряних нарядах, сукнях з непристойними декольте і розбурхує фігурою в костюмах з однією сіточкою.

Причому зірка межі пристойності не переходить, вона ретельно стежить за кожним зі своїх луків і піклується про бездоганність свого статусу української ікони стилю. Кілька годин тому в розділі Сторі в Instagram Кароль показала, як змінилася її фігура після схуднення.

Причому артистка в новій зйомці блищала в шкіряному топі і спідниці з вирізами на стегнах, чим підкреслила факт того, що позувати їй довелося без білизни. Примітно, що ексклюзивними кадрами Тіна намагається ділитися не відразу, вважаючи за краще інтригувати тільки анонсами.

Також Фанати 42-річного артиста злили в Instagram його останні фото. За словами авторів поста, кадри були зроблені під час закритого концерту Балана в Києві 20 березня. Неозброєним оком помітно, що Дан змурився і сильно схуд. Публіка тут же кинулася обговорювати його зовнішність.

"Схуд чи що? Запрацювався зовсім...", "Погано став виглядати, це правда, здає Дан..."- "звучить як вирок) Так чи інакше час йде. Однак для чоловіка ці зміни не такі страшні"Балан схвалить наш кипиш? Ми турбуємося", " головне, що харизма при ньому. Він добре виглядає, просто худорба йому не личить, та й міг бути втомленим на момент, коли було зроблено фото", - написали фанати.

Нагадавши, у мережі показали, як виглядала б дочка Дана Балана і Тіни Кароль, приголомшливі кадри: "Династія…»