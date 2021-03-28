У украинской певицы Тины Кароль появился двойник

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось видео визажистки, которая при помощи мастерства и косметики превратила себя в Тину Кароль. Как известно, на просторах сети гуляет много видео, на которых визажисты превращают себя в двойников известных звезд или сказочных персонажей.

На свежем видео украинка решила воссоздать образ Тины Кароль из ее нового клипа. На первых кадрах видно, что внешне девушка абсолютно не похожа на Тину. Единственное, в чем есть схожесть между женщинами, это светлые волосы и цветотип.

Впрочем, в процессе нанесения макияжа девушка просто невероятно перевоплощается. С каждым мазком она становится буквально двойником Тины.

«Образ Тина Кароль – «Скандал», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники звезды стали восхищаться мастерством девушки, которая сумела так точно перевоплотиться в известную звезду. Многие признаются, что не сразу определили, что на видео не певица.

«Ого, очень похожа на Тину!», «У Тины двойник», «Вот это да!», «Ого, а я думала что это Тина», «Очень круто», «Работа просто супер», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разгорячённая Тина Кароль поразила изгибами в рисковом платье, вызвав настоящий экстаз: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Кароль схлестнулась в жарком танце с Юлией Саниной прямо на съемках: "Нужен Саndy Man".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Кароль без белья сверкнула драгоценным в "дырявой" кожаной юбке: "Балан одобрит".