Співачка і тренер проекту» Голос країни " Тіна Кароль, здивувала сміливістю на зйомках
Як передає Politeka.net, новими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Популярна українська співачка завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю. Не секрет, що Тіна велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу.
Цього разу співачка здивувала досить спокусливим образом.
На опублікованих кадрах Кароль позувала в бордовій відвертій сукні, яка тільки додавала градуса фотосесії.
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Судячи з усього, співачка залишилася задоволеною результатом, так як подивившись фото захоплено вигукнула.
Раніше у сторіс свого Instagram Тіна Кароль показала кадри свого перевтілення, дівчина візажист накладає косметику, підкреслюючи витончені лінії обличчя співачки, перетворюючи в незрівнянну красуню.
В ході нанесення макіяжу, погляд ставав глибше, а обриси обличчя чіткіше. Тіна ставала неймовірно привабливою. І хоча і без косметики співачка володіє чарівними рисами, все ж за допомогою фахівців результат був більш вражаючим.
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