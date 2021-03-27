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Співачка і тренер проекту» Голос країни " Тіна Кароль, здивувала сміливістю на зйомках

Як передає Politeka.net, новими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Популярна українська співачка завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю. Не секрет, що Тіна велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу.

Цього разу співачка здивувала досить спокусливим образом.

На опублікованих кадрах Кароль позувала в бордовій відвертій сукні, яка тільки додавала градуса фотосесії.

Судячи з усього, співачка залишилася задоволеною результатом, так як подивившись фото захоплено вигукнула.



Раніше у сторіс свого Instagram Тіна Кароль показала кадри свого перевтілення, дівчина візажист накладає косметику, підкреслюючи витончені лінії обличчя співачки, перетворюючи в незрівнянну красуню.

В ході нанесення макіяжу, погляд ставав глибше, а обриси обличчя чіткіше. Тіна ставала неймовірно привабливою. І хоча і без косметики співачка володіє чарівними рисами, все ж за допомогою фахівців результат був більш вражаючим.

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