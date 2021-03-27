Ничего себе!

Певица и тренер проекта «Голос країни» Тина Кароль, удивила смелостью на съемках

Как передает Politeka.net, новыми кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Популярная украинская певица всегда отличалась отменным чувством стиля. Не секрет, что Тина большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа.

На этот раз певица удивила довольно соблазнительным образом.

На опубликованных кадрах Кароль позировала в бордовом откровенном платье, которое только добавляло градуса фотосессии.

Судя по всему, певица осталась довольной результатом, так как посмотрев фото восхищенно выкрикнула.

Ранее в сторис своего Инстаграм Тина Кароль показала кадры своего перевоплощения, девушка визажист накладывает косметику, подчеркивая изящные линии лица певицы, превращая в несравненную красотку.

В ходе нанесения макияжа, взгляд становился глубже, а очертания лица четче. Тина становилась невероятно привлекательной. И хотя и без косметики певица обладает обворожительными чертами, все же с помощью специалистов результат был более впечатляющим.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль распласталась на столе перед Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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