Певица и тренер проекта «Голос країни» Тина Кароль, удивила смелостью на съемках
Как передает Politeka.net, новыми кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Популярная украинская певица всегда отличалась отменным чувством стиля. Не секрет, что Тина большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа.
На этот раз певица удивила довольно соблазнительным образом.
На опубликованных кадрах Кароль позировала в бордовом откровенном платье, которое только добавляло градуса фотосессии.
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Судя по всему, певица осталась довольной результатом, так как посмотрев фото восхищенно выкрикнула.
Ранее в сторис своего Инстаграм Тина Кароль показала кадры своего перевоплощения, девушка визажист накладывает косметику, подчеркивая изящные линии лица певицы, превращая в несравненную красотку.
В ходе нанесения макияжа, взгляд становился глубже, а очертания лица четче. Тина становилась невероятно привлекательной. И хотя и без косметики певица обладает обворожительными чертами, все же с помощью специалистов результат был более впечатляющим.
Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".
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