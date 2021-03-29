Чарівна співачка Тіна Кароль покрасувалася на зйомках " Ліпсінк Батл"

У четвертому ефірі шоу "Ліпсінбатл" другою парою, яка демонструвала свої таланти в перевтіленні, були реп-виконавиця alyona alyona і модель і співачка Даша Астаф'єва. Після підсумку голосування з'ясувалося, що виграла Даша, яка потрапила в суперфінал.

Так, в суперфіналі шоу опинилися Юлія Саніна, Даша Астаф'єва і MONATIK. Їх завданням було вдало спародіювати молдавського співака Дана Балана і" заліпсити " його хіт Allegro Ventigo. Це, звичайно ж, не залишилося без уваги, адже Дану Балану і ведучій проекту Тіні Кароль вже давно приписують роман.

Тому, коли Тіна разом з співведучим Потапом спілкувалася з артистами, тема жартів про ці відносини і нагадування про коронні фрази Дана не залишилися без уваги.

Не витримавши, Тіна жартівливо подивилася на копальні Баланів і сказала: «Ти кішечку погодував?».

На що Астаф'єва, спародіювавши голос Дана дуже схоже, відповіла: "значить дивись, малюк, кішечку я погодував ... якщо ти розумієш про що я. а вдома тебе чекає...."- такі слова були зустрінуті бурхливими оплесками, адже навіть сама Кароль заридлася і почала сміятися.

"Дан, ти любиш Тіну Кароль?😂 ❤ ; Дан більше любити 😼❤️; Тут Астаф'єва порвала; ти кішечку погодував?😏 ; Дан вдома дивиться і офігева😂; напевно Даша реально повторила Дана, виходячи з реакції Тіни...",- відповіли фанати.

Як можна помітити популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю. Зірка велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу.

На кадрах видно, що Кароль з'явилася перед публікою в дивовижному червоному платті незвичайного фасону, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи пружне випирає декольте. Також можна помітити, що наряд досить короткий, а доповнила свій образ співачка червоними туфлями на шпильках.

Нагадавши, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "та вже, засвербіло".

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