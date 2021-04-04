Тина Кароль, Дан Балан и Олег Винник решили прояснить свои отношения на шоу «Голос країни»

Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице программы в Инстаграм, пишет Politeka.net.



В предыдущих сезонах шоу многие зрители с интересом наблюдали за развитием «отношений» двух звездных тренеров – Дана Балана и Тины Кароль, которые мило флиртовали на камеру. В новом сезоне молдавский певец ушел из тренерского кресла, а двусмысленными фразами с Кароль стал обмениваться уже Олег Винник.

В одном из недавних эпизодов Балан снова принял участие в съемках и, конечно, не мог не пошутить с Тиной.

«Чего ты нервничаешь? Все будет хорошо, как всегда. Папочка пришел!», -произносит певец на видео, обращаясь к Кароль, которая медленно походит к нему.

В этот момент за ними пристально следил Винник.

«Олег, ты ревнуешь?», - обратилась к нему еще одна тренер проекта Надя Дорофеева.

«А что, здесь что-то произошло в моем отсутствии?», - тут же отозвался Балан.

Опубликованное видео вызвало бурную реакцию у зрителей.

«папочка наш», «важен только голос, говорили они», «Завадюк в 2020: в этом году только голос и талант. Завадюк в 2021: ваш любимый сериал», «Фу! Неприятная «парочка»!», «Как я эту пару обожаю», «Больше, больше цирка в анонсы. А то как ещё рейтинги убыточные спасать», - пишут люди.

Напомним, Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".

Как сообщала Politeka, Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".

Также Politeka писала, что Дан Балан, закруживший Кароль в страстном танце, не сдержал чувств: "Тина, я помню...".