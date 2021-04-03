Тренер шоу "Голос країни" Олег Винник, знаменитый "покоритель одиноких волчиц" развеселил украинцев, позвонив в прямом эфире Владимиру Дантесу и пожаловавшись на Дорофееву

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Голос країни" появилось небольшое видео, в котором Винник звонит Владимиру Дантесу.

"Дантес, мой хороший, ты меня слышишь? Тут твоя Надя сказала, что у нее Сергей сердце украл! Ты понимаешь что это означает?", - говорит по громкой связи Олег.

Дантес, поняв "шутку юмора", отвечает: "Я все слышал, я все слышал... Понимаешь, Олег, я уже себе не первую рюмку наливаю..."

"Тихо-тихо, я за вас переживаю, ну все, пошел и я себе налью тоже!", - завершил Винник.

Остальные судьи в это время внимательно слушали разговор Дантеса с Винником, и во всю смеялись...

"Какой Сергей украл сердце Нади Дорофеевои😉. Пиши свои варианты в коментарях", - написали в паблике в комментарии к видео.

Поклонников шоу долго уговаривать не пришлось, они тут же отозвались. Правда одного мнения о том, кто же украл Надино сердце так и не оказалось. Так как среди участников два Сергея, Сергей Лазановский и Сергей Нейчев, поклонники стали называть именно эти две фамилии:

"Ой я не можу😂😂😂😂", "А Олега в шоу позвали, чтобы он хейт создавал?", "Конечно Сергій Лазановський😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Может это наш любимый Бессарабский соловей Сергей Нейчев?)))", - предположили фанаты, не сойдясь в одном мнении.

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