Известная певица Тина Кароль покорила сердца фанатов появлением на публике со своим самым главным "суперменом"

Как передает Politeka.net, певица и ведущая Тина Кароль обожаема миллионами украинцев, поэтому не удивительно, что такая яркая личность пользуется популярностью в соцсети Инстаграм, где созданы десятки фан-аккаунтов, посвященных жизни и деятельности певицы.

Нередко в таких аккаунтах можно увидеть архивные фото. Одним из таких поделились на фан-странице "ДанТина". В кадре Молоденькая Тина Кароль держит на руках своего самого главного супермена, Вениамина, которому не больше полтора-два годика.

Кроме того, что малыш одет в костюм супермена, у него еще и соответсвующая забавная прическа. Мама Тина также в синем наряде, и волосы взъерошены так же как и у ребенка.

"Первое появление Тины и Вени на большую аудиторию 😻", - подписали фотографию поклонники.

Поклонники не оставили без внимания фотографию своего кумира, отметив ее лайками и комментариями:

"Тиночка ты с сыном такая классная❤️", "Мілашка😍", "Какие лапотуси", "Суперская Тиночка!", "Какие вы красивенькие и счастливые!", "Обожаем нашу Тиночку", - написали фанаты.

Ранее мы писали, что появление Дана Балана на шоу "Голос країни" вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников пары Тины и Дана. Стоит сказать, что певцы сами подогревают разговоры о романе, такими репликами, как "куда захотел, туда и поцеловал", "что ты оставила, то и покушал", и так далее. Также артисты ведут себя как двое влюбленных, однако многие фанаты считают, что отношений между музыкантами нет и не было, а роман выдумали сценаристы проекта.

Напомним, что Дан Балан удивил сходством со своим "малышом", рассекреченным на "Голосі країни": "Счастлив, как никогда"

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Также Politeka писала, что Дан Балан разоткровенничался о возвращении на "Голос країни" и чувствах к Тине Кароль: "Туда поцеловал..."