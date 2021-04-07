Известная певица Тина Кароль покорила сердца фанатов появлением на публике со своим самым главным "суперменом"
Как передает Politeka.net, певица и ведущая Тина Кароль обожаема миллионами украинцев, поэтому не удивительно, что такая яркая личность пользуется популярностью в соцсети Инстаграм, где созданы десятки фан-аккаунтов, посвященных жизни и деятельности певицы.
Нередко в таких аккаунтах можно увидеть архивные фото. Одним из таких поделились на фан-странице "ДанТина". В кадре Молоденькая Тина Кароль держит на руках своего самого главного супермена, Вениамина, которому не больше полтора-два годика.
Кроме того, что малыш одет в костюм супермена, у него еще и соответсвующая забавная прическа. Мама Тина также в синем наряде, и волосы взъерошены так же как и у ребенка.
"Первое появление Тины и Вени на большую аудиторию 😻", - подписали фотографию поклонники.
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Поклонники не оставили без внимания фотографию своего кумира, отметив ее лайками и комментариями:
"Тиночка ты с сыном такая классная❤️", "Мілашка😍", "Какие лапотуси", "Суперская Тиночка!", "Какие вы красивенькие и счастливые!", "Обожаем нашу Тиночку", - написали фанаты.
Ранее мы писали, что появление Дана Балана на шоу "Голос країни" вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников пары Тины и Дана. Стоит сказать, что певцы сами подогревают разговоры о романе, такими репликами, как "куда захотел, туда и поцеловал", "что ты оставила, то и покушал", и так далее. Также артисты ведут себя как двое влюбленных, однако многие фанаты считают, что отношений между музыкантами нет и не было, а роман выдумали сценаристы проекта.
Напомним, что Дан Балан удивил сходством со своим "малышом", рассекреченным на "Голосі країни": "Счастлив, как никогда"
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