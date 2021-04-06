Советник Тины Кароль на шоу "Голос країни. Перезавантаження" Дан Балан ошеломил неожиданным заявлением

Перед выступлением экс-бойфренда Мишель Андраде Никиты Ломакина Балан признался, что сотрудничал с молодым певцом.

«Ну, как ты, малыш? Все нормально?» - обратился он к Никите.

«Да, пап», - ответил участник "Голоса країни".

Такое обращение Бала к Ломакину удивило многих. Пользователи Сеьти даже стали искать внешнее сходство между двумя артистами.

«Я начинаю очень сомневаться, что они не родственники», - пишут поклонники артистов, публикуя фото, на которых Дан Балан и Никита Ломакин действительно похожи.

Певец оценил такое творчество поклонников, а также сам решил подогреть интерес публики.

Отметим, Ломакин признался, что участие в шоу "Голос країни" дается ему нелегко.

Также поклонники спросили, изменил ли его проект.

«Не думаю, что Голос поменял меня, но последний год перевернул меня с ног на голову… я счастлив, как никогда… вас ждет соответствующий альбом», - рассказал певец.

Как известно, Ломакин является экс-бойфрендом певицы Мишель Андраде. Они познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. А отношения начали, когда Андраде было 17 лет и встречались пять лет.

Ломакин ранее заявлял, что причиной их расставания с Андраде стала ее чрезмерная ревность и его незрелость.

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