В сети появилось видео выступления бывшего возлюбленного Мишель Андраде Никиты Ломакина на "Голосі країни"

Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин в 11 выпуске вокального шоу прошел дальше, тогда как его соперник Денис Калитовский покинул шоу. Парень выступал с песней "Ты беспощадна" Jony, однако, зрители не оценили это выступление в отличие от звездных тренеров (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Больше всего украинцам запомнился момент, когда под песню в исполнении Ломакина Дан Балан закружит в танце Тину Кароль. Парочка, кажется, уже не скрывает чувств – они слились в чувственном танце на глазах миллионов зрителей будто не замечая камер и восторженных взглядов.

Однако, зрители не довольны, что Ломакин остался, а его соперник покинул шоу. Многие посчитали, что выступление Никиты было недостаточно хорошим, но Тина Кароль "тащит" его к финалу. В комментариях к видео выступления Ломакина на YouTube разгорелась бурная дискуссия.

"Парниша поет хорошо. Со старту шоу явно стал фаворитом, но эта песня не его. Он мог бы спеть нечто иное раз в 100 лучше, а тут рили поорал и все. Парень со второго стула, которого кикнули, спел в этом раунде лучше".

"Неплохой, смазливым мальчик. Все миленько. Не больше! На его месте должна быть Сауле!".

"Я бы его в этот раз не оставляла". "Гнать надо его из шоу".

"Да были участники, которые спели лучше. Вернуть Дениса, он спел лучше Никиты".

"Голос Никиты раньше был твёрдый, напористый, а сейчас такой скользкий, обрывается так, что слух режет... Он талантлив, но что-то пошло не так".

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