Молдавский исполнитель Дан Балан, который стал советником Тины Кароль на шоу "Голос країни. Перезавантаження", заставил говорить о себе
Как передает Politeka.net, Дан Балан стал приглашенным гостем на шоу, в котором сам был тренером на протяжении двух лет. Место Балан занял украинский исполнитель Олег Винник, что расстроило фанатов пары Дан-Тина, но обрадовало поклонников Винника.
На одной из фан-страничек Дана появились кадры, сделанные во время шоу.
«Вы вчера смотрели «Голос Країни 11»?», - поинтересовались авторы аккаунта у поклонников.
В комментариях стали обсуждать свежий выпуск, в котором все внимание принадлежало парочке Тины и Дана.
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«Ну конечно! Вчера полностью весь эфир голоса принадлежал Дану. Он был на высоте как всегда», «Ну да. Дан был на высоте, как всегда», «Да, все харизматично, открыто, просто гениально», «Балан - интуиция Планеты!», «Хороший выпуск! Дан, ты беспощаден!», - пишут пользователи сети.
Кроме этого, зрители отметили, что Дан смотрится круче, чем Винник.
«Когда Балан сказал, что Винник – се**символ, это было смешно. Небритый, нестриженый, одет в черти что. На фоне Дана этот "се**символ" был просто моль», - пишут люди.
Напомним, что Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".
Как сообщала Politeka, Дан Балан удивил сходством со своим "малышом", рассекреченным на "Голосі країни": "Счастлив, как никогда".
Также Politeka писала, что Балан и Кароль заигрались в любовь, оказавшись слишком близко: "Только Дану Тина позволяет так...".