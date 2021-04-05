Одинадцятий ефір шоу "Голос країни. Перезавантаження" здивував як учасників, так і глядачів
Радник Тіни Кароль Дан Балан перед виступом Ломакіна розповів, що співпрацював зі співаком Микитою Ломакіним.
"Ну, як ти, малюк? Все нормально?" - звернувся він до Микити.
"Так, тат», - відповів молодий співак.
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"У 2019 році у мене був масштабний тур по Україні під назвою Ventigo. Тоді Микита співав на розігріві туру і великого концерту в Палаці спорту. Він дуже талановитий співак, тому мені цікаво, що ти зробила з ним", — сказав Балан.
Також Ломакін розповів свою історію знайомства з Даном Баланом.
"Розповім мою улюблену історію. Я дуже хотів познайомитися з Даном в турі, і після концертів я кожен раз стояв біля гримерки і чекав його. Так пройшло 4 концерти, а я його так і не зустрів. Тоді я подумав, що можливо, він не хоче зі мною знайомитися. Але в п'ятому місті я все ж побачив Дана. Він йшов мені назустріч і сказав: Ось ми і познайомилися, тільки у мене є одне питання, де ти весь час пропадав?»
«Ми не знали про це», - сказала Тіна Кароль, коли Ломакін почав розповідати історію.
Микита Ломакін продовжить свою участь у проекті на місці Дениса Калитовського, який пішов з шоу.
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