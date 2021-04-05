Популярна українська співачка Тіна Кароль змусила бентежитися своїх колег по сцені неприкритим фліртом з Даном Баланом в ефірі шоу "Голос країни"

Ні для кого не секрет, що відносини Тіни і Дана були однією з найспекотніших тем для обговорення в попередньому сезоні пісенного шоу. У новому сезоні Балан не став повертатися в тренерське крісло, проте він все ж взяв участь у зйомках недавнього епізоду. На сторінці шанувальників співачки в Instagram з'явилися уривки зворушливих взаємодій Тіни і Дана, пише Politeka.net.

Так, під час зйомок Кароль вирішила неприкрито пофліртувати з Баланом, поцікавившись, чи снідав він сьогодні. Таке питання заплутав шанувальників пари, адже в ньому читається явний натяк на те, що вони живуть удвох.

"Що залишила, те і поїв", - спокійно відповів на її питання молдавський співак.

Варто відзначити, що кокетливі жарти артистів змусили інших тренерів проекту бентежитися.

"Хлопці, всі соромляться або тільки я? Як-ніби підглядаю трішечки...але мені подобається", - зізналася Надя Дорофєєва.

Пізніше вона поцікавилася у Кароль, що та готує Дану.

"Дієта є дуже специфічна. У нас баланс між вуглеводами і вітамінами", - відповів за Тіну Балан.

Жартівлива розмова зірок викликала бурхливу реакцію в мережі.

"У мене теж завжди це почуття, як ніби я підглядаю я як Надя", "Тіні вже пора розставити всі крапки над і. В першу чергу через повагу до своїх фанатів", "Дурдом", "вся країна підглядає 3 рік!", "Тіна не готує...прямо така брехня", "грають чи ні, але тільки Дану Тіна дозволяє так до себе торкатися і обіймати", "по-моєму все це награно, спецом що б люди більше їх дивилися", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого "малюка" на "Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "Так, тату...".

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