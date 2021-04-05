Популярная украинская певица Тина Кароль заставила смущаться своих коллег по сцене неприкрытым флиртом с Даном Баланом в эфире шоу «Голос країни»
Ни для кого не секрет, что отношения Тины и Дана были одной из самых жарких тем для обсуждения в предыдущем сезоне песенного шоу. В новом сезоне Балан не стал возвращаться в тренерское кресло, однако он все же принял участие в съемках недавнего эпизода. На странице поклонников певицы в Инстаграм появились отрывки трогательных взаимодействий Тины и Дана, пишет Politeka.net.
Так, во время съемок Кароль решила неприкрыто пофлиртовать с Баланом, поинтересовавшись, завтракал ли он сегодня. Такой вопрос запутал поклонников пары, ведь в нем читается явный намек на то, что они живут вдвоем.
«Что оставила, то и покушал», - спокойно ответил на ее вопрос молдавский певец.
Стоит отметить, что кокетливые шуточки артистов заставили других тренеров проекта смущаться.
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«Ребят, все стесняются или только я? Как-будто подглядываю немножечко…Но мне нравится», - призналась Надя Дорофеева.
Позже она поинтересовалась у Кароль, что та готовит Дану.
«Диета есть очень специфическая. У нас баланс между углеводами и витаминами», - ответил за Тину Балан.
Шутливый разговор звезд вызвал бурную реакцию в сети.
«У меня тоже всегда это чувство, как будто я подглядываю я как Надя», «Тине уже пора расставить все точки над і. В первую очередь из-за уважения к своим фанатам», «Дурдом», «вся страна подглядывает 3 год!», «Тина не готовит...прямо такое вранье», «Играют или нет, но только Дану Тина позволяет так к себе прикасаться и обнимать», «По-моему все это наиграно, спецом что б люди больше их смотрели», - пишут люди.
Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".
Как сообщала Politeka, Балан, Кароль и Винник устроили "разборки" на "Голосі країни", кадры любовного треугольника: "Как еще рейтинги спасать".
Также Politeka писала, что Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".