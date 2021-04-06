Радник Тіни Кароль на шоу "Голос країни. Перезавантаження" Дан Балан приголомшив несподіваною заявою
Перед виступом екс-бойфренда Мішель Андраде Микити Ломакіна Балан зізнався, що співпрацював з молодим співаком.
"Ну, як ти, малюк? Все нормально?» - звернувся він до Микити.
"Так, пап», - відповів учасник" Голосу країни".
Таке звернення Бала до Ломакіна здивувало багатьох. Користувачі Сеьті навіть стали шукати зовнішню схожість між двома артистами.
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"Я починаю дуже сумніватися, що вони не родичі», - пишуть шанувальники артистів, публікуючи фото, на яких Дан Балан і Микита Ломакін дійсно схожі.
Співак оцінив таку творчість шанувальників, а також сам вирішив підігріти інтерес публіки.
Зазначимо, Ломакін зізнався, що участь у шоу "Голос країни" дається йому нелегко.
Також шанувальники запитали, Чи змінив його проект.
"Не думаю, що Голос поміняв мене, але останній рік перевернув мене з ніг на голову ... я щасливий, як ніколи ... вас чекає відповідний альбом", - розповів співак.
Як відомо, Ломакін є екс-бойфрендом співачки Мішель Андраде. Вони познайомилися в 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. А відносини почали, коли Андраде було 17 років і зустрічалися п'ять років.
Ломакін раніше заявляв, що причиною їх розставання з Андраде стала її надмірна ревнощі і його незрілість.
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