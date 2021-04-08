Популярная певица Тина Кароль оконфузилась во время съемок шоу "Липсинк батл", чем смутила всех мужчин

Во время съемок нового эпизода шоу "Ліпсінк Батл" у ведущей Тины Кароль произошла неловкая ситуация, которая смутила даже Влада Яму и Потапа. Все дело в том, что у артистки случайно расстегнулось платье, которое едва не показало ее бюст во всей красе.

Как видно из ролика, инцидент произошел в тот момент, когда соведущий проекта, украинский певец и продюсер Потап объявлял новых участников шоу – хореографов Влада Яму и Евгения Кота, назвав их "горячими парнями".

В этот самый момент шлейка платья, крепившаяся на шее ведущей, расстегнулась и упала. Причем практически обнажив свой бюст, Тина словила падающий наряд и спряталась под стол, придерживая руками наряд.

Потап некоторое время наблюдал за происходящим, тогда как смущенный Яма тактично отвернулся.

"Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит", – обратился он к Коту.

«Это был горячий эпизод; Она готова была придержать платье сразу 🍑; У Тины смех такой заразительный; Смотрела раз 7 ,очень позитивно); скоро Балан примчится на разборки...что творится с его малышкой...; Опаньки! Конфуз у звёзд!; А куди дивимось😂🔥; Хохотушка)) 😂; Ее смех заразителен 😂🔥», - ответили фанаты.

Также 36-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, заставив публику томиться в ожидании "взрыва" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль пообещала показать своего "Хорошего парня" - новый хит, премьера которого состоится 9 апреля.

На кадрах томная Тина, вооружившись косметическим карандашом, рисует себе над верхней губой тоненькие усы, чем только раззадорила публику.

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