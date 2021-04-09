Известная украинская певица, тренер шоу "Голос країни", телеведущая проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль ошеломила публику

Артистка показала себя совершенно с неожиданной стороны. Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежее видео на своей странице в Youtube.

Недавно знаменитость представила многочисленным поклонникам долгожданную новинку - 2 апреля мир увидел ее альбом "Красиво", в который вошли семь композиций: "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка", "Бегу".

А 9 апреля состоялась премьера клипа на песню "Хороший парень". Режиссером тут, как и в клипе "Скандал", стал Инди Хаит.

Для видео Кароль перевоплотилась в мужчину.

Пользователи Сети просто ошеломлены новинкой от Кароль, похоже, такого от нее не ожидали, певица смогла по-настоящему удивить.

«Боже, ну это же разрыв всех привычных образов», «Не могу нормально думать. Мой мозг ещё не понял что это было. Тина это просто пушка», «Тина в образе гопника - теперь я видела все в этой жизни», «Вооууу🔥 К такому меня жизнь не готовила, я ожидала чего угодно, но не это🙈 это очень неожиданно от Тины, я в шоке», «Мне интересно, а что сейчас с королевой ночи? Полякова в шоке», «Танец в клипе посвящается Оли Поляковой и главной фразе: "Очень, грустный репертуар"», - комментируют видео.

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась, назвав Тину Кароль известной "плакальщицей" на похоронах. Та в свою очередь восприняла слова, как личную обиду. Полякова извинилась, отметив, что имела ввиду исключительно репертуар коллеги, который в последнее время считает очень грустным.

После инцидента Кароль выпустила свой клип «Скандал». При этом Полякова заявила, что ее реплику использовали для пиара.

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