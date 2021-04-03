Популярная украинская певица Оля Полякова показала забавные кадры своих "клонов"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова, которая недавно оказалась с центре скандала с певицей Тиной Кароль, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала в сторис забавные кадры с пробежки, а также со своего офиса, на которых можно увидеть ее "кормилицу" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Короткие сторис Оли были опубликованы также на YouTube-канале Glam Wish. Видео начинается с того, что певица снимает себя в парке на пробежке, куда вышла в спортивном наряде, забавной шапочке и без макияжа. А дальше Полякова заходит, видимо, в свой офис, где вокруг расставлены ее картинные "клоны" в разных эпатажных образах. Приблизив камеру в одной из фигур, артистка рассказала о "кормилице".
"Боже, шо це таке? Полякова в худи. Королева ночи. Красота. А там еще одна стоит Полякова. Боже, Полякова заполонила все коридоры. Стоит бедненькая зимой, на холоде и морозит "кормилицу", - говорит Ольга за кадром. А потом приближает телефон к губам картонной фигуры себя и говорит: "Вот она, кормилица, этим она себя и кормит".
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