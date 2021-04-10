Известный певец Дан Балан завоевал сердца украинок, которые сейчас пристально следят за его творчеством и не только

Артист родился в Кишиневе (Молдова) в семье дипломата и популярной телеведущей, передает Politeka.net. Артист, которому сейчас 42 года, с ранних лет стал заниматься музыкой, поняв что это его призвание.

Сейчас певец не только занят записью новых песен, но также частый гость и судья разных проектов. Популярность артиста выросла в Украине после того, как он стал тренером на шоу "Голос країни", где его коллегой была певица Тина Кароль. К слову, с последней певцу до сих пор приписывают роман.

Дан Балан неоднократно показывал свою маму, и некоторые пользователи сети отмечали ее большое сходство с Тиной Кароль. Так ли это на самом деле, можно поразмышлять, оценив фото матери Дана.

Так, в этот раз поклонники в одной из фан-групп разместили снимок, где певец позировал красоткой-блондинкой в белоснежном наряде, то есть со своей мамой, Людмилой Балан.

Любящий сын прижался к родственнице и оба улыбнулись, растопив сердца поклонников.

"Солнечная @ludmilabalan_tantiludmila на "Голосе" в прошлом году 😻🥰", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 1000 лайков.

"Незабываемые впечатления и неповторимые эмоции❤️👏", "Мама!🔥 Это любовь на всю жизнь ❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, свою личную жизнь Дан Балан скрывает, поэтому в сети ходит много слухов о его романах и детях.

Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".

Как сообщала Politeka, Балан, Кароль и Винник устроили "разборки" на "Голосі країни", кадры любовного треугольника: "Как еще рейтинги спасать".

Также Politeka писала, что Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".