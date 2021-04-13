Тина Кароль удивила своей реакцией на просьбу известного красавчика примоститься рядом с ней в тренерском кресле на "Голосі країни"
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней певицы в Инстаграм опубликовали занятное видео с диалогом Кароль и ведущего шоу Славы Демина (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Демин, беря комментарий у Тины, попросился снять ее место в судейском кресле - беседа переросла в нечто личное. Тем более, что ведущий совсем недавно развелся после 13 лет брака, и теперь его сердце сново свободно.
"(хотел бы, -ред.) снять "святое место", там, где ты сидишь... Можно я сяду?", - спросил Слава.
"Конечно, давай...", - согласилась Кароль.
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"Можем вместе с тобой сесть?", - предложил, в свою очередь, тот.
"Нет, по отдельности. Я уже сидела с одним...", - вздохнула певица. - "И что, тебе понравилось?" - "Ой, до сих пор вот это вот..."
Судя по всему, Кароль имела в виду Дана Балана - именно он сидел рядом с ней в последнее время. Как известно, экс-тренер "Голосу країни" Балан вернулся на проект только на один эфир - с нокаутами, в качестве помощника Кароль. Так как паре приписывали страстный роман, когда Дан еще был тренером, то его появление наделало шума.
Пользователи с энтузизамом обсудили увиденное:
"А кому это она так подмигивает?😏😂"
"Некрасиво. Если так неприятно, зачем садилась?" - "при чем здесь неприятно... Тина с юмором говорит, мол, села с одним и до сих пор тово... т.е... влюбилась на свою голову" - "Хз но очень странно она сказала"
"Это давно было понятно вот сейчас она ещё раз показала своё отношение к нему а кто то ещё верит в какую то любовь..."
Напомним, что Винник нежно успокоил пустившую слезу Тину Кароль, пока Балана нет рядом: "Чего ты рыдаешь?"