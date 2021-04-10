Украинская певица Тина Кароль в новом клипе устроила неоднозначные "дерганные" танцы, напомнив всем Дана Балана

Несколько дней назад Тина Кароль представила на своих страницах в социальных сетях долгожданный альбом «Красиво», а на одну композицию оттуда даже успела отснять новый клип «Выживут только любовники». До сих пор под постами звезды обсуждают неожиданные перемены.

При этом многие фанаты артистки, сразу после публикации в Инстаграм в том числе, обратили внимание на сам образ Кароль, отметив, что она заметно изменилась, отойдя от своего привычного стиля.

В белом платье с вырезом, а также оригинальным дизайном и в туфлях-лодочках на шпильке Тина покружилась на камеру, удивляя танцевальными движениями, которые не озадачили фанатов, но еще и напомнили всем легендарные фирменные танцы Дана Балана, с которым ей приписывают роман.

«Тина спустя пару прослушиваний песни мне больше понравились, но движения кринж🙈; Ну очень странные движения( 🥲; 😭Что за телодвижения, а-ля Бузова? 🤢; Выживут только фантиновцы😂; Черти что.....😮; Чувствуется влияние Балана 😉👌🏻; Это самая шикарная песня на альбоме, вы не шарите:); Тина все хуже и хуже . 😢😢😢 и что вы пропогондируете . Видимо Вы перешли на другую сторону; с такими вокальными возможностями петь такое когда же будут хиты я жду», - ответили в сети.

Нередко в таких аккаунтах можно увидеть архивные фото. Одним из таких поделились на фан-странице "ДанТина". В кадре Молоденькая Тина Кароль держит на руках своего самого главного супермена, Вениамина, которому не больше полтора-два годика.

Кроме того, что малыш одет в костюм супермена, у него еще и соответсвующая забавная прическа. Мама Тина также в синем наряде, и волосы взъерошены так же как и у ребенка.

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