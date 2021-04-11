Известная украинская певица, тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль ошеломила новым нарядом на прямых эфирах

Как передает Politeka.net, каждое появление Кароль на экранах – это удовольствие для ее поклонников, ведь артистка тщательно подбирает и продумывает каждый свой образ. Тина любит эффектные платье, которые оголяют декольте или другие сладкие места.

В новом выпуске шоу «Голос країни» Тина появилась в красивом платье на бретельках. Корсет платья был сильно тугим. Это было видно на фото и видео. Наряд сильно сдавил бюст звезды, в результате чего он так и норовил выпрыгнуть наружу.

Впрочем, поклонники все равно пришли в восторг от нового наряда своей любимицы. На фан-странице в Инстаграм Тине оставили массу приятных слов.

«Смотрю и не могу глаз оторвать. Тина б-божественно красивая», «Дан будет?», «Пушечка», «Светится ярче павильновских прожекторов», «Крутышка», «Так светится», «Тина такая светлая, лёгкость в ней, какая она милая!», «Фея Динь-Динь», - пишут пользователи сети.

Как известно, шоу «Голос країни» приблизилось к самому интересному этапу – прямым эфирам. До этого момента мечтают дойти все участники.

Напомним, что Кароль в расстегнутом платье устроила истерику, смутив даже Потапа и Влада Яму: "Скоро Балан примчится на разборки".

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