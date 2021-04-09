Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни", телеведуча проекту "Танці з зірками" Тіна Кароль приголомшила публіку

Артистка показала себе абсолютно з несподіваного боку. Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіже відео на своїй сторінці в Youtube.

Нещодавно знаменитість представила численним шанувальникам довгоочікувану новинку - 2 квітня світ побачив її альбом "Красиво", до якого увійшли сім композицій: "Це Любов", "Хороший хлопець", "Скандал", "Коханці", "Красиво", "Дівчинка", "Біжу".

А 9 квітня відбулася прем'єра кліпу на пісню "Хороший хлопець". Режисером тут, як і в кліпі "Скандал", став Інді Хаїт.

Для відео Кароль перевтілилася в чоловіка.

Користувачі Мережі просто приголомшені новинкою від Кароль, схоже, такого від неї не очікували, співачка змогла по-справжньому здивувати.

"Боже, ну це ж розрив всіх звичних образів", "Не можу нормально думати. Мій мозок ще не зрозумів що це було. Тіна це просто гармата", "Тіна в образі гопника-тепер я бачила все в цьому житті», «Вооууу🔥 до такого мене життя не готувала, я очікувала чого завгодно, але не це🙈 це дуже несподівано від Тіни, я в шоці", «мені цікаво, а що зараз з королевою ночі? Полякова в шоці", "Танець у кліпі присвячується Олі Поляковій і головній фразі: "Дуже, сумний репертуар", - коментують відео.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася, назвавши Тіну Кароль відомої "плакальниць" на похоронах. Та в свою чергу сприйняла слова, як особисту образу. Полякова вибачилася, зазначивши, що мала на увазі виключно репертуар колеги, який останнім часом вважає дуже сумним.

Після інциденту Кароль випустила свій кліп «Скандал». При цьому Полякова заявила, що її репліку використовували для піару.

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