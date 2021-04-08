Популярна співачка Тіна Кароль осоромилася під час зйомок шоу "Ліпсінк батл" , чим збентежила всіх чоловіків

Під час зйомок нового епізоду шоу "Ліпсінк Батл" у ведучої Тіни Кароль сталася незручна ситуація, яка збентежила навіть Влада Яму і Потапа. Вся справа в тому, що у артистки випадково розстебнулося плаття, яке ледь не показало її бюст у всій красі.

Як видно з ролика, інцидент стався в той момент, коли співведучий проекту, Український співак і продюсер Потап оголошував нових учасників шоу – хореографів Влада Яму і Євгенія Кота, назвавши їх "гарячими хлопцями".

У цей самий момент шлейка сукні, що кріпилася на шиї ведучої, розстебнулася і впала. Причому практично оголивши свій бюст, Тіна зловила падаючий наряд і сховалася під стіл, притримуючи руками наряд.

Потап деякий час спостерігав за тим, що відбувається, тоді як збентежений Яма тактовно відвернувся.

"Припини показувати свій прес. Ти бачиш, що з нею відбувається", – звернувся він до кота.

"Це був гарячий епізод; вона готова була притримати плаття відразу 🍑; у Тіни сміх такий заразливий; дивилася разів 7, дуже позитивно); скоро Балан примчить....😂 на розбирання...що діється з його малятком...; Опаньки! Конфуз у зірок!; А куди дівимось😂 🔥; реготушка))😂; її сміх заразливий😂 🔥", - відповіли фанати.

Також 36-річна зірка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, змусивши публіку нудитися в очікуванні "вибуху" (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль пообіцяла показати свого "хорошого хлопця" - новий хіт, прем'єра якого відбудеться 9 квітня.

На кадрах томна Тіна, озброївшись косметичним олівцем, малює собі над верхньою губою тоненькі вуса, чим тільки розохотила публіку.

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