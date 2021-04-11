Ось це поворот!

Українська співачка Тіна Кароль здивувала появою на кухні

Як передає Politeka.net, кумедні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Як відомо, разом з кліпом "Хороший хлопець" співачка випустила перформанс в доповненій реальності і запустила челендж.

За допомогою програми кожен бажаючий міг зняти Тіну Кароль в будь-якому місці.

Креативні ролики вже наповнили інтернет. На одному з них співачка "навідалася в гості" до однієї зі своїх прихильниць.

"У нас на кухні оцінила поглядом плов і гречку. Круто", - йдеться у підписі на відео.

Також співачка встигла "побувати" на автостоянці, де спокусливо станцювала біля авто.

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль анонсувала швидкий вихід нової композиції, яка повинна здивувати шанувальників черговою серією модних образів і перетворень самої артистки. Також зірка, щоб підігріти інтригу, вирішила поділитися новим бекстейдж-кадром зі зйомок.