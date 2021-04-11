Українська співачка Тіна Кароль здивувала появою на кухні
Як передає Politeka.net, кумедні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, разом з кліпом "Хороший хлопець" співачка випустила перформанс в доповненій реальності і запустила челендж.
За допомогою програми кожен бажаючий міг зняти Тіну Кароль в будь-якому місці.
Креативні ролики вже наповнили інтернет. На одному з них співачка "навідалася в гості" до однієї зі своїх прихильниць.
"У нас на кухні оцінила поглядом плов і гречку. Круто", - йдеться у підписі на відео.
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Також співачка встигла "побувати" на автостоянці, де спокусливо станцювала біля авто.
Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль анонсувала швидкий вихід нової композиції, яка повинна здивувати шанувальників черговою серією модних образів і перетворень самої артистки. Також зірка, щоб підігріти інтригу, вирішила поділитися новим бекстейдж-кадром зі зйомок.
Нагадаємо, що Кароль ледве втримала бюст в" подгулявшем "декольте, Потап аж пританцьовував від радості:" До зустрічі...".
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