Вот это поворот!

Украинская певица Тина Кароль удивила появлением на кухне

Как передает Politeka.net, забавные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.



Как известно, вместе с клипом "Хороший парень" певица выпустила перформанс в дополненной реальности и запустила челлендж.

С помощью приложения каждый желающий мог заснять Тину Кароль в любом месте.

Креативные ролики уже наполнили интернет. На одном из них певица "наведалась в гости" к одной из своих поклонниц.

"У нас на кухне оценила взглядом плов и гречку. Круто", - говорится в подписи на видео.

Также певица успела "побывать" на автостоянке, где соблазнительно станцевала возле авто.

Напомним, не так давно Тина Кароль анонсировала скорый выход новой композиции, которая должна удивить поклонников очередной серией модных образов и преображений самой артистки. Также звезда, чтобы подогреть интригу, решила поделиться новым бекстейдж-кадром со съемок.