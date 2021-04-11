Украинская певица Тина Кароль удивила появлением на кухне
Как передает Politeka.net, забавные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Как известно, вместе с клипом "Хороший парень" певица выпустила перформанс в дополненной реальности и запустила челлендж.
С помощью приложения каждый желающий мог заснять Тину Кароль в любом месте.
Креативные ролики уже наполнили интернет. На одном из них певица "наведалась в гости" к одной из своих поклонниц.
"У нас на кухне оценила взглядом плов и гречку. Круто", - говорится в подписи на видео.
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Также певица успела "побывать" на автостоянке, где соблазнительно станцевала возле авто.
Напомним, не так давно Тина Кароль анонсировала скорый выход новой композиции, которая должна удивить поклонников очередной серией модных образов и преображений самой артистки. Также звезда, чтобы подогреть интригу, решила поделиться новым бекстейдж-кадром со съемок.
Напомним, что Кароль еле удержала бюст в "подгулявшем" декольте, Потап аж приплясывал от радости: "До встречи...".
Также Politeka писала, что "будущие родственники Кароль": в сети появились уникальные фото Дана Балана с семьей.