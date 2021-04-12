Артисты украинского шоу-бизнеса продолжают захватывать внимание поклонников не только своим творчеством, но и эпатажным поведением

Как передает Politeka.net, в одном из фан-аккаунтов в Инстаграм появилось видео, на котором Олег Винник кинулся успокаивать Тину Кароль, после выступления одной из участниц Милы Нитич, пока Дана Балана нет рядом.

Мила Нитич исполнила песню "Malade" Lara Fabian в прямом эфире в четвертьфинале 11 сезона "Голоса країни". Тина Кароль, которая была растрогана выступлением артистки заявила, что та достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование.

Выступление Милы Нитич никого не оставило равнодушным. А Олег Винник не ударжался, чтобы не пойти успокаивать Тину Кароль. На видео, размещенном в паблике, Винник завил: "Ну, что ты рыдаешь. Давай я вот так, а ты будешь говорить... Это так приятно. Дякую, ты сделала реально вещь...".

При этом Винник вытер слезы с лица Тины и обнял ее за плечи. В это время Тина не смогла отвлекаться на ухаживания Винника. Она была вся на одной волне с певицей на сцене, после чего Тина заявила, что Мила очень странная певица с необыкновенным голосом и похвалила ее за проживание на сцене любой песни, которую исполняет.

Напомним, в одном из эфиров на "Голосе країни" присутствовал Дан Балан, как помощник Тины Кароль. Однако в эфире на котором Винник решил успокоить звезду, Тина осталась без поддержки Балана.

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