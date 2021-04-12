Українська співачка Тіна Кароль в рожевому вбранні захопила фігурою

Не так давно в Мережу потрапило пікантне превью випуску "Ліпсінк батл", яке вразило шанувальників співачки. Під час оголошення пари учасників, які повинні були показувати свої пародії, у зірки випадково розстебнулося плаття. Причому сталося це відразу після того як Євген Кот продемонстрував свій сталевий прокачаний прес.

Відео викликало бурхливу реакцію в мережі, а після виходу нового випуску, на сторінці «Фан-Тіна» був показаний повний образ Кароль, в якому вона і з'явилася на шоу.

Верхня частина вбрання зірки якраз кріпилася з білим ремінцем на шию, а нижня частина у вигляді високої спідниці ідеально виглядала на струнких ногах завдяки високому розрізу на стегні.

"Найкращий образ з усіх ефірів 🌺❤️; улюблена Тиночка чим далі тим ти стаєш красивіше і красивіше хотілося б тебе бачити в "Танцях з зірками" дивимося із задоволенням ти така красива . Обіймати. Шолом повітряні поцілунки; Лучшаяяя🔥; Супер❤; дивлюся по телеку; Тиночка дивимося із задоволенням💕; відчуваєш що підгорає і як біс вселяється від злості👺; You are gorgeous. ❤ ️ 😍 » ,- відповідають фанати.

Кілька днів тому Тіна Кароль представила на своїх сторінках в соціальних мережах довгоочікуваний альбом «Красиво», а на одну композицію звідти навіть встигла відзняти новий кліп «виживуть тільки коханці». Досі під постами зірки обговорюють несподівані зміни.

При цьому багато фанатів артистки, відразу після публікації в Instagram в тому числі, звернули увагу на сам образ Кароль, зазначивши, що вона помітно змінилася, відійшовши від свого звичного стилю.

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