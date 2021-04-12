Украинская певица Тина Кароль в розовом наряде восхитила фигурой

Не так давно в сеть попало пикантное превью выпуска «Липсинк батл», которое поразило поклонников певицы. Во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии, у звезды случайно расстегнулось платье. Причем случилось это сразу после того как Евгений Кот продемонстрировал свой стальной прокачанный пресс.

Видео вызвало бурную реакцию в сети, а после выхода нового выпуска, на странице «Фан-тина» был показан полный образ Кароль, в котором она и появилась на шоу.

Верхняя часть наряда звезды как раз крепилась с белым ремешком на шею, а нижняя часть в виде высокой юбки идеально смотрелась на стройных ногах благодаря высокому разрезу на бедре.

«Самый лучший образ из всех эфиров 🌺❤️; Любимая Тиночка чем дальше тем ты становишься красивее и красивее хотелось бы тебя видеть в "Танцах со звездами " смотрим с удовольствием ты такая красивая . Обнимаем. Шлем воздушные поцелуйчики; Лучшаяяя🔥; Супер❤; Смотрю по телеку; Тиночка смотрим с удовольствием 💕; чувствуешь что подгорает и как бес вселился от злости👺; You are gorgeous. ❤️😍», - отвечают фанаты.

Несколько дней назад Тина Кароль представила на своих страницах в социальных сетях долгожданный альбом «Красиво», а на одну композицию оттуда даже успела отснять новый клип «Выживут только любовники». До сих пор под постами звезды обсуждают неожиданные перемены.

При этом многие фанаты артистки, сразу после публикации в Инстаграм в том числе, обратили внимание на сам образ Кароль, отметив, что она заметно изменилась, отойдя от своего привычного стиля.

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