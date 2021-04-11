Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль приголомшила новим вбранням на прямих ефірах

Як передає Politeka.net, кожна поява Кароль на екранах – це задоволення для її шанувальників, адже артистка ретельно підбирає і продумує кожен свій образ. Тіна любить ефектні сукні, які оголюють декольте або інші солодкі місця.

У новому випуску шоу «Голос країни» Тіна з'явилася в красивій сукні на бретельках. Корсет сукні був сильно тугим. Це було видно на фото і відео. Наряд сильно здавив бюст зірки, в результаті чого він так і норовив вистрибнути назовні.

Втім, шанувальники все одно прийшли в захват від нового вбрання своєї улюблениці. На фан-сторінці в Instagram Тіні залишили масу приємних слів.

"Дивлюся і не можу очей відірвати. Тіна б-божественно красива", "Дан буде?", "Пушечка", "світиться яскравіше прожекторів", "Крутишка", "так світиться", "Тіна така світла, легкість в ній, яка вона мила!", "Фея Дінь-Дінь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, шоу "Голос країни" наблизилося до найцікавішого етапу – прямих ефірів. До цього моменту мріють дійти всі учасники.

Нагадаємо, що Кароль в розстебнутому платті влаштувала істерику, збентеживши навіть Потапа і Влада Яму: "Скоро Балан примчить на розборки".

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