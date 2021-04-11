Підкорювач "самотніх вовчиць" співак і Зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник розмістив нове фото, на якому позує біля банера шоу, після фіналу проекту

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Винник розмістив фото в білій сорочці з чорними смужками на плечах і вздовж рукава. Винник у своєму звичному амплуа - з легкою неголеністю, і з хвостиком, зав'язаним ззаду.

Зірка щасливий, адже взяв участь в такому успішному проекті, піджививши інтарес до своєї персони, а також отримавши від фанатів безліч знаків уваги. Олег виставив обидві руки вперед, показуючи знак "супер-палець вгору". У пості знаменитість пише:

"Вітаю kanalukraina і фантастичне гіпершоу maskaukrainetv з яскравим фіналом і з цінною нагородою - любов'ю глядачів 💛 неймовірна zlata.ognevich - з перемогою! 👏 👏 👏 Чекаємо 2-й сезон! 😎".

"Дракон був крутіше! Але шоу супер! Будемо чекати наступного сезону!!!🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Обов'язково в другий сезон потрібно буде запросити Злату Огневич, щоб напевно", " що за красень???🥵 😘 😘 😘 ", "І не чесно бути одному учаснику в 2-х масках😟"," дебют був неймовірно крутим!!🔥 ", "Звичайно ж чекаю другий сезон🙌 і неодмінно вас в кріслі детективів❤❤️"," Олежка, ти красень, так тримати в тобі друже талант від Бога Ти реальний крутий артист, здоров'я тобі міцного і всім твоїм рідним щастя і добра❤️ 🙌 👏 ", " Улюблений мій співак удачі тобі Олежка", " Симпатичний і бережи собі", " Супер Вінник❤️ 👏 😢 " - написали шанувальники.

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