Покоритель "волчиц" певец и звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник разместил новое фото, на котором позирует возле баннера шоу, после финала проекта

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Винник разместил фото в белой рубашке с черными полосками на плечах и вдоль рукава. Винник в своем привычном амплуа - с легкой небритостью, и с хвостиком, завязанным сзади.

Звезда счастлив, ведь принял участие в таком успешном проекте, подпитав интарес к своей персоне, а также получив от фанатов множество знаков внимания. Олег выставил обе руки вперед, показывая знак "супер - палец вверх". В посте знаменитость пишет:

"Поздравляю kanalukraina и фантастическое гипершоу maskaukrainetv с ярким финалом и с ценной наградой - любовью зрителей 💛 Невероятная zlata.ognevich - с победой! 👏👏👏 Ждем 2-й сезон! 😎".

"Дракон был круче! Но шоу супер! Будем ждать следующего сезона!!!🔥🔥🔥🔥", "Обязательно во второй сезон нужно будет пригласить Злату Огневич, чтобы наверняка", "Що за красень???🥵😘😘😘", "І не чесно бути одному учаснику в 2-х Масках😟", "Дебют был неимоверно крутым!!🔥", "Конечно же жду второй сезон🙌 и непременно вас в кресле Детективов😍❤️", "Олежка, ти красавчик, так тримати в тебе друже талант від Бога ти реальний крутий артист, здоров'я тобі міцного і всім твоїм рідним щастя і добра❤️🙌👏", " Любимый мой певец удачи тебе Олежка", " Симпатичний і бережи себе", "Супер Вінник❤️👏😢" - написали поклонники.

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