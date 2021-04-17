Співак Дан Балан засвітився на закритій вечірці у Луцьку

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річного артиста в Instagram опублікували цікаві кадри (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Балан виступав на сцені в чорній сорочці та брюках, оточений вдячною і публікою, що верещала від захвату. При цьому на танцполі, судячи з кадрів, танцювали одні дівчата.

"Dragostea Din Tei" у Луцьку💥", - підписав автор поста.

Користувачі обговорили побачене, зазначивши, як шкода, що Балан наживо останнім часом виступає тільки "для обраних", тоді, як іншим доводиться задовольнятися випадковими кадрами його концертів.

"Наш красень... молодець що прорвався..."

"Шкода, що ковід, тільки на закритих майданчиках, а він талант, повинен співати для людей, а не для багатих буратин"

"Обожнюю всі пісні ваще супер 👍"

"Як я хочу бути на твоєму концерті!!! супер! 😘💋"

"Молодець Дан, такі у нього пісні, ніхто на місці не може встояти. Як багато пишуть про нього погано, якби він був такий, біля нього стільки дівчат не крутилося б"

Раніше ми розповідали, Балана помітили на закритій вечірці в Києві. Артист виступав в оточенні двох гарячих блондинок. До цього він виходив на сцену разом зі своєю бек-вокалісткою Тані Вандер, але після того, як вона оголосила про початок сольної кар'єри, йому довелося шукати інших компаньйонш.

Тепер Балан виступає без бек-вокалу, але зате з підтанцьовкою. Правда, публіка жорстко розкритикувала сміливі образи дівчат і їх розкуту поведінку.

"Дівчата в танці виглядають вульгарно, не естетично" - "як я згідно з Вами. Готові з одягу вилізти. Суто моя думка".

Нагадавши, Дана Балана засікли в суспільстві напівголих блондинок, вибір мало хто схвалив: "тільки псують всі...".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан після довгої перерви запалив на сцені, підбадьоривши публіку: "знову весілля...".