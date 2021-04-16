Свежее видео с выступления молдавского музыканта Дана Балана вызвало волну критики среди фанатов

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на фан-странице, посвященной молдавскому музыканту Дану Балану поклонники опубликовали свежее видео с выступления артиста. Надо сказать, что ролик здорово разочаровал поклонников, они уверенны, что певец выступал без фонограммы и пел довольно плохо.

На кадрах видно, что Дан выступает на сцене с концертом, живой музыкой и соответственным освещением. Он скачет по сцене и исполняет один из своих хитов "Не любя". При этом слышно, что в зале есть люди и они пытаются подпевать известную песню, которую сам артист поет абы как. В подписи к видеоролику на фан-странице говорится: "Одна из любимых песен Дана. Жаль, что он сейчас ее почти не поёт на концертах".

Надо сказать, что поклонники в комментариях негативно высказались о выступлении Балана, многие считают, что он совсем не умеет петь вживую. "Без фанеры совсем херня", "Да, без фонограммы никак", "Лучше бы совсем не пел без фанеры", "У него совсем нет голоса", "Класс", "Очень красивая песня", "Очень нравится", "Ойййййй брррр", "Не понимаю, что нравится. Прыгает, как козлик и воет", - пишут пользователи в комментариях под видео выступления молдавского артиста.

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