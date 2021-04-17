Певец Дан Балан засветился на закрытой вечеринке в Луцке

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летнего артиста в Инстаграм опубликовали любопытные кадры (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Балан выступал на сцене в черной рубашке и брюках, окруженный благодарной и визжащей от восторга публикой. При этом на танцполе, судя по кадрам, танцевали одни девушки.

"Dragostea Din Tei" в Луцке💥", - подписал автор поста.

Пользователи обсудили увиденное, отметив, как жаль, что Балан вживую в последнее время выступает только "для избранных", тогда, как другим приходится довольствоваться случайными кадрами его концертов.

"Наш красавец... молодец что прорвался..."

"Жалко, что ковид, только на закрытых площадках, а он талант, должен петь для людей, а не для богатых буратин"

"Обожаю все песни ваще супер 👍"

"Как я хочу быть на твоем концерте!!! супер! 😘💋"

"Молодец Дан, такие у него песни, никто на месте не может устоять. Как многие пишут про него плохо, если бы он был такой, около него столько девушек не крутились"

Ранее мы рассказывали, Балана заметили на закрытой вечеринке в Киеве. Артист выступал в окружении двух горячих блондинок. До этого он выходил на сцену вместе со своей бэк-вокалисткой Тани Вандер, но после того, как она объявила о начале сольной карьеры, ему пришлось искать других компаньонш.

Теперь Балан выступает без бэк-вокала, но зато с подтанцовкой. Правда, публика жестко раскритиковала смелые образы девушек и их раскрепощенное поведение.

"Девушки в танце выглядят вульгарно, не эстетично" - "как я согласно с Вами. Готовы из одежды вылезти. Сугубо моё мнение".

Напомним, Дана Балана засекли в обществе полуголых блондинок, выбор мало кто одобрил: "Только портят все...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого перерыва зажег на сцене, взбодрив публику: "Опять свадьба…".