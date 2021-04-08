Грядет ожесточенная битва между тренерами "Голосу країни": Олег Винник, Тина Кароль и Надя Дорофеева постараются, чтобы скучно не было никому

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео с любопытной перепалкой между Кароль и Дорофеевой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Батлы за патлы..., - говорит на кадрах Тина, а продолжила фразу ее оппонентка Надя, - Будут стопроцентно".

При этом певицы пристально смотрели друг другу в глаза, испопеляя взглядом.

Между ними, как между двух огней, оказался Винник. Он растерянно поглядывал то на одну, то на другую свою коллегу.

"Похоже, нас ждут очень горячие прямые эфиры🔥 Посмотрим, чем нас удивят участники в четвертьфинале и кто же займет заветное пятое место в каждой команде. Включай 1+1 уже в это воскресенье в 21.00 и смотри «Голос країни». ⠀

Как думаешь, кто пройдет в следующий этап? Делись мыслями в коментарях⬇️", - говорится в анонсе.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Надя, распускай косы, пускай патлы в дело... тебя Тина за коварные вопросы побатлает...😄❤️🔥"

"За патлы Винника😂😂"

"Не знаю, с кем там Тина собралась батлы устраивать, всех классных в своей команде она уже слила или завалила неудачным репертуаром"

"Голос не Нади как будто😶"

"А за чьи патлы"

"Два мастера боевых искуств по вырыванию патл сольются в битве за что?"

Ранее мы рассказывали, Винник показал уникальные кадры, поделившись своим волнением перед прямыми эфирами:

"Я иду с мощной командой и тем, кого выберете вы, хочется вспомнить весь путь #КОМАНДИOV от знакомства, первых репетиций до невероятных творческих экспериментов. Эксклюзивный видеобэкстейдж со съемок и закулисья проекта уже на YouTube".

Напомним, красавчик-протеже Дорофеевой заставил Винника потерять дар речи, неожиданные кадры: "Как тебе такая..."

Как сообщала Politeka, страстный Винник в новом выпуске «Голоса країни» похитил сердца украинок: «Возьми меня в плен…»