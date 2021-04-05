Тренер шоу "Голос країни", украинский муыкант Олег Винник обаял сдержанным образом на «Голосі країни»

Как сообщает Politeka.net, Винник является одним из новых тренеров 11 сезона шоу. Он прекрасно влился в команду, а участники от него просто в восторге. В свежем выпуске вокального шоу артист появился в джинсовом пиджаке. Его лицо и волосы выглядели как и всегда просто идеально.

«В этот вечер будем наблюдать за талантливыми командами @tina_karol и @nadyadorofeeva», - подписал фото артист.

Пост Винника традиционно вызвал бурю эмоций в комментариях. Фанатки стали одаривать артиста комплиментами и желать ему удачи в проекте. Новый образ певца покорил сердца украинок.

«Возьми меня в свой плен», «Сегодня коллеги будут делать свой выбор!», «Шикарные фото! Жду с нетерпением сегодняшний выпуск Голоса страны! Уверена, что будет очень круто», «А Вы готовите уже своих ребят к прямым эфирам? Кипит работа?», «Будем, конечно, наблюдать и ждать», «С превеликим интересом! И очень-очень ждем выступлений именно Вашей команды!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сам Винник уже выбрал четыре финалиста в своей команде, которые будут бороться за победу в шоу.

Напомним, что Винник занервничал из-за возвращения Дана Балана на "Голос країни", Кароль не сдержалась: "Больше всех...".

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