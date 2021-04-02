Ой, що буде!

Співак Олег Винник відчув конкуренцію. Пристрасті розпалюються на проекті "Голос країни"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували свіже відео, в якому показали цікавий момент із зірковими тренерами Олегом Винником та Тіною Кароль (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Після того, як стало відомо про повернення судді минулих сезонів Дана Балана (допомагатиме Тіні робити вибір у нокаутах), несподіваною реакцією здивував Винник. Артист занервував, що навіть Кароль помітила.

"Дан Балан приземляється... Я теж починаю хвилюватися за Дана Балана...", - каже на кадрах зблідлий Винник.

"Мені здається, більше всіх хвилюється Олег", - з хитренькою посмішкою заявила Тіна.

Автори поста нагадали, дізнатися, чим завершилася ця пікантна історія, глядачі зможуть вже в неділю.

А поки, користувачі з жаром обговорюють кадри, передчуваючи видовище:

"Олег не Олег, коли поруч Дан!😂"

"Очі Тіни стали знову виблискувати з приходом Дана🧛‍♂️😍"

"Господи, як же вони задрали зі свої Даном, набрид"

"Якийсь цирк влаштовують..."

"Запасаємося корвалолом❤️😍"

"Що за нісенітниця? З чого б Олегу хвилюватися, а? Хіба що для дебільного рекламного трюку задумали типу любовного трикутника. А нічого, що це кидає тінь на порядність Тіни?"

Раніше ми розповідали, на "Голосі країни" назріває скандал. Винника звинуватили у "зливанні" сильних учасників.

"Юлія Саніна говорила, що Олег зливає сильних учасників. Я хочу сказати, що можливо це так, Олег?" ,- пожартувала Надя Дорофєєва, викликавши посмішки інших тренерів.

"Я тебе люблю", - відповів їй Винник.

Нагадаємо, Винник, що приховує своє особисте життя, похвалився, що тепер у нього є все: "дівчина-Всесвіт..."

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва ошелешила похмурим видом на даху багатоповерхівки: "присвячую…"

Також Politeka писала, що неголений Винник в рваному светрі змусив " вовчиць "втратити дар мови:" Принц..."