Відомий український співак Олег Винник заінтригував фіналом популярного шоу "Маска"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Винника у соцмережі.

Так, в акаунті артиста з'явилось ефектне фото зі співачкою Настею Каменських.

Олег запропонував фоловерам вгадати, кому знімуть маску вже сьогодні.

"За крок до фінішу свої обличчя покажуть 4 маски. Хто потрапить до фіналу, а кого ми розкриємо вже сьогодні? Пишіть у коментарях", - написав він.

Також Винник опублікував фото зі зйомок, на якому можна побачити всіх суддів проєкту: Андрія Данилка, Олю Полякову, Дзідзьо, Настю Каменських та самого Олега Винника.

У коментарях фоловери Винника висловили свої припущення з приводу того, хто потрапить до фіналу популярного шоу, а також засипали компліментами його та Настю.

"Інтригуюче все, дуже інтригуюче! І ви найкрасивіший", "Буде цікаво! Хто там під маскою, хто там", "У фіналі, думаю, буде Сонце і Носоріг, бо ще й досі незрозуміло, хто під цими масками", "Аж заінтригували нас. Тепер я тільки буду думати про маску. І про вас теж", "Які ви з Настею гарні, це щось", "Найгарніший чоловік", - пишуть у коментарях.

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