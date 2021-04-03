Відомий український співак Олег Винник заінтригував фіналом популярного шоу "Маска"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Винника у соцмережі.
Так, в акаунті артиста з'явилось ефектне фото зі співачкою Настею Каменських.
Олег запропонував фоловерам вгадати, кому знімуть маску вже сьогодні.
"За крок до фінішу свої обличчя покажуть 4 маски. Хто потрапить до фіналу, а кого ми розкриємо вже сьогодні? Пишіть у коментарях", - написав він.
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Також Винник опублікував фото зі зйомок, на якому можна побачити всіх суддів проєкту: Андрія Данилка, Олю Полякову, Дзідзьо, Настю Каменських та самого Олега Винника.
У коментарях фоловери Винника висловили свої припущення з приводу того, хто потрапить до фіналу популярного шоу, а також засипали компліментами його та Настю.
"Інтригуюче все, дуже інтригуюче! І ви найкрасивіший", "Буде цікаво! Хто там під маскою, хто там", "У фіналі, думаю, буде Сонце і Носоріг, бо ще й досі незрозуміло, хто під цими масками", "Аж заінтригували нас. Тепер я тільки буду думати про маску. І про вас теж", "Які ви з Настею гарні, це щось", "Найгарніший чоловік", - пишуть у коментарях.
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