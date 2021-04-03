Тренер шоу "Голос країни" Олег Винник, знаменитий "підкорювач самотніх вовчиць" розвеселив українців, зателефонувавши в прямому ефірі Володимиру Дантесу і поскаржившись на Дорофєєву
Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram "Голос країни" з'явилося невелике відео, в якому Винник дзвонить Володимиру Дантесу.
"Дантес, мій хороший, ти мене чуєш? Тут твоя Надя сказала, що у неї Сергій серце вкрав! Ти розумієш що це означає?",- говорить по гучному зв'язку Олег.
Дантес, зрозумівши "жарт гумору", відповідає: "Я все чув, я все чув... Розумієш, Олеже, я вже собі не першу чарку наливаю..."
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"Тихо-тихо, я за вас переживаю, ну все, пішов і я собі наллю теж!",- завершив Винник.
Інші судді в цей час уважно слухали розмову Дантеса з Винником, і у всю сміялися...
"Який Сергій вкрав серце Наді Дорофєєвої😉. Пиши свої варіанти в коментарях", - написали в пабліку в коментарі до відео.
Шанувальників шоу довго вмовляти не довелося, вони тут же відгукнулися. Правда однієї думки про те, хто ж вкрав надіно серце так і не виявилося. Так як серед учасників два Сергія, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев, шанувальники стали називати саме ці два прізвища:
"Ой я не можу😂 😂 😂 😂"," а Олега в шоу покликали, щоб він хейт створював?", "Звичайно Сергій Лазановський😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "може це наш улюблений Бессарабський соловей Сергій Нейчев?))) ",- припустили фанати, не зійшовшись в одній думці.
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