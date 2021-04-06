Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", был поражен выступлением одного из участников

Участники шоу сейчас активно борются за победу, сообщает Politeka.net. В ход идут разные хитрости, чтобы продемонстрировать свой талант.

Участник команды Нади Дорофеевой, Илья Николаенко, удивил Олега Винника. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Конкурсант исполнил песню "Нино" в новой обработке, да так, что главный исполнитель этого хита не понял, что это за песня с первых нот.

"Как тебе такая интерпретация «Нино» на @goloskrainy_official? 😍

Даже Олег Винник не сразу узнал свой хит в новом звучании 🎙

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Своим выступлением Илья Николаенко сумел завоевать место на креслах в четвертьфинале, и вместе с #команда DOROFEEVA идет к прямым эфирам. Будешь болеть за этого участника уже в следующее воскресенье?", - написал автор поста.

За два часа публикация собрала почти 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"Супер сделали", "Отлично все было и песня и исполнение, молодец", "А мне понравилось )", "Ну такое🙄", "Борис Моисеев в молодости", "Лучше оригинала !!! Вообще не понимаю кто слушает этого OV", "Оригинал всегда лучше", "Ужасно", - написали пользователи сети.

Напомним, в предыдущем выпуске шоу покинул муж актрисы Ольги Сумской, певец Виталий Борисюк, который был в команде Олега Винника. По словам последнего, артист прилагал столько же усилий для участия в проекте, сколько и остальные участники.

Напомним, что Винник занервничал из-за возвращения Дана Балана на "Голос країни", Кароль не сдержалась: "Больше всех...".

Как сообщала Politeka, Винника, скрывающего личную жизнь, сняли в обнимку с известной красоткой, кадры взбудоражили сеть: "Это что-то...".

Также Politeka писала, что Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".