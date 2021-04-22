Известная певица Надя Дорофеева, которая праздновала 21 апреля свой 31-й день рождения, рассказала, почему у нее с мужем нет детей

Как передает Politeka.net, звезда, объявившая о начале своей сольной карьеры, рассказала, почему не решается заводить детей в интервью программе "Зірковий шлях", (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Надя Дорофеева объяснила, что они с мужем еще не готовы становиться родителями. Стоит сказать, что Надя Дорофеева подчеркнула, - ее творчество и сольная карьера не причина отказываться от материнства. По словам знаменитости, свое решение они принимают совместно с мужем, Владимиром Дантесом.

Звезда говорит: "Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе, как многие думают. Все дело в том, что мы с Вовой еще просто не готовы. Данный вопрос в нашей семье фигурирует постоянно. Мы сами шутим в социальных сетях о пополнении, но мы это сделаем не из-за давления со стороны общества, а только через наше общее и осознанное решение".

Стоит сказать, что Надя Дорофеева состоит в браке с Владимиром Дантесом с 2015 года, однако детей у пары влюбленных до сих пор нет. 21 апреля Наде Дорофеевой исполнился 31 год, и Владимир в своем Инстаграм шутил, что живет "со старухой".

Поклонники поддержали девушку, поздравив с днем рождения и похвалив за искренность: "Надя ты лучшая !!! Спасибо тебе за то что ты такая красивая есть !!! И с днем рождения !!!)))", "Без губ было лучше, так между прочим. Потому что еще немного и Лица не будет отличаться от других", "Очень хочется пожелать Нади успехов. И быть собой. Потому просматривается какая-то детская нота в поведении, в исполнении, образ подростка хотя уже разменяла четвертый дисяток. То есть схожее с Верунь Брежнева. Но у Нади хоть голос есть, в отличие от мартышки Веры, которая уже знает, куда и к кому прилипать в свои 40 лет, чтобы засветиться", " У НАДЮШИ все получится УМНИЧКА Счастья ей!", - написали в комментариях.

Напомним, что Дантес показал именинницу Надю Дорофееву в неприглядном виде на кухне: "Я живу со старухой!"

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